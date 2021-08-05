Балаге: «Сомневаюсь, что у «Манчестер Сити» есть средства на Месси»

Известный журналист Гильем Балаге отреагировал на информацию о том, что Лионелю Месси не удалось согласовать новый контракт с «Барселоной».

«Как мы видим, «Манчестер Сити» также откладывал решение на поздний этап лета. Они осознали, что им не следует сильно меняться после удачной серии. Команде нужен лишь креатив в середине поля и бомбардир в лице Кейна.

Сомневаюсь, что у «Манчестер Сити» есть средства на приглашение Месси. Мы все подразумеваем, что следующим клубом Лео станет «ПСЖ», - указал журналист в эфире BBC Radio 5.

Ранее стали известны причины, ввиду которых каталонцам не удалось согласовать новую сделку с 34-летним аргентинским нападающим.