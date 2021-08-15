Кейн не сыграет против «Манчестер Сити», тренер назвал причину

Рулевой «Тоттенхэма» Нуну Эшпирту Санту дал предматчевый комментарий перед игрой с «Манчестер Сити», которая станет первой официальной для «шпор» в новом сезоне. Главный вопрос к португальцу: причина непопадания в заявку на матч главной трансферной цели «горожан».

- Он продолжает готовиться к сезону. Гарри нужно работать, этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока он не будет готов. Он тренировался сегодня утром. Не знаю, что он будет делать дальше, - приводит слова Нуну Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, что Кейн должен был вернуться из отпуска в первых числах августа, но бойкотировал несколько тренировок, вынуждая клуб продать его в «Манчестер Сити».