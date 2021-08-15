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Англия. Премьер-лига

Кейн не сыграет против «Манчестер Сити», тренер назвал причину

15 Августа 2021 • 18:27 Комментировать
Тоттенхэм
0:0
Манчестер Сити
5.50 4.10 1.60
1-й тайм
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Рулевой «Тоттенхэма» Нуну Эшпирту Санту дал предматчевый комментарий перед игрой с «Манчестер Сити», которая станет первой официальной для «шпор» в новом сезоне. Главный вопрос к португальцу: причина непопадания в заявку на матч главной трансферной цели «горожан».

- Он продолжает готовиться к сезону. Гарри нужно работать, этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока он не будет готов. Он тренировался сегодня утром. Не знаю, что он будет делать дальше, - приводит слова Нуну Фабрицио Романо в социальных сетях.

Напомним, что Кейн должен был вернуться из отпуска в первых числах августа, но бойкотировал несколько тренировок, вынуждая клуб продать его в «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Гарри Кейн Нуну Эшпирту Санту
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