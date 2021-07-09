«Манчестер Сити» раздумывает над продлением контракта Стерлинга

«Манчестер Сити» может продлить соглашение с английским полузащитником Рахимом Стерлингом. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Сити» раздумывает над продлением Стерлинга с февраля, и я думаю, что если он останется этим летом, то подпишет с клубом новое соглашение», - сказал Романо во время своего подкаста «Here we go».

Ранее сообщалось, что Стерлинг является одним из кандидатов на смену клуба. В частности, англичанин мог стать частью сделки «Сити» по Гарри Кейну.

В минувшей кампании английской Премьер-лиги Стерлинг провел 31 матч, забив 10 мячей и отдав 7 результативных передач.