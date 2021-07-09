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«Манчестер Сити» раздумывает над продлением контракта Стерлинга

09 Июля 2021, 23:14,

«Манчестер Сити» может продлить соглашение с английским полузащитником Рахимом Стерлингом. Об этом сообщает авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо.

«Сити» раздумывает над продлением Стерлинга с февраля, и  я думаю, что если он останется этим летом, то подпишет с клубом новое соглашение», - сказал Романо во время своего подкаста «Here we go».

Ранее сообщалось, что Стерлинг является одним из кандидатов на смену клуба. В частности, англичанин мог стать частью сделки «Сити» по Гарри Кейну.

В минувшей кампании английской Премьер-лиги Стерлинг провел 31 матч, забив 10 мячей и отдав 7 результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Манчестер Сити, Тоттенхэм, Трансферы футбола - лето 2021, Гарри Кейн, Рахим Стерлинг
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
10 Июля 2021, 00:05

Действительно, не нужно ему никуда уходить! У него великое будущее в МС. Переход - это всегда риск и вряд ли Стерлинг к этому готов. Он уже доказывал своё, борясь за основу Ливерпуля. Теперь он свыкся с ролью лидера клуба и вряд ли готов будет бороться вновь за позицию.

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