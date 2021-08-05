Состоялся долгожданный переход Джека Грилиша в ряды сильнейшего клуба АПЛ – «Манчестер Сити».

Полузащитник сборной Англии ударил по рукам с «горожанами». Стороны официально согласовали сотрудничество, подтверждением чего служит приветственный пост, опубликованный пресс-службой на сайте клуба.

Джек Грилиш получил на «Этихаде» футболку с десятым номером, который ранее принадлежал Серхио Агуэро.

Контракт с 25-летним креативным хавом оформлен сроком на шесть сезонов – до середины 2027 года.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Астон Вилла» на этом трансфере заработает около ста миллионов фунтов.