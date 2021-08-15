​Ровно 10 лет назад состоялся фееричный дебют Агуэро за «Манчестер Сити»

Ровно 10 лет назад, 15 августа 2011 года, известный форвард Серхио Агуэро дебютировал за «Манчестер Сити». В матче Премьер-лиги против «Суонси» Агуэро вышел на замену на 59-й минуте. За оставшееся время аргентинец успел отметиться двумя забитыми голами и голевым пасом на партнёра.

Напомним, что после десяти лет выступлений за «Манчестер Сити» Серхио Агуэро покинул клуб и подписал контракт с «Барселоной». Дебютировать в каталонском клубе аргентинец сможет не раньше середины осени. Дело в том, что Агуэро получил достаточно серьёзную травму, восстановление от которой займёт около десяти недель.