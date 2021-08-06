«Тоттенхэм» хочет заполучить нападающего «Фиорентины»

Лондонский «Тоттенхэм» изучает вариант подписания нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича, сообщает Football Italia.

По информации портала, англичане обращались напрямую к игроку, минуя представителей его нынешнего клуба. Если это правда, то руководство «фиалок» явно не будет в восторге от такого подхода. Сейчас они как раз работают над продлением контракта с 21-летним нападающим, чья трансферная стоимость равняется 60 миллионам евро. Ранее «Фиорентина» уже отказалась продать серба миланскому «Интеру» за 50 миллионов.

В течение минувшего сезона Серии А Влахович появился на поле в 34 матчах и забил 21 гол.