Голлини поблагодарил «Аталанту»

Голкипер «Тоттенхэма» Пьерлуилджи Голлини написал обращение к своему бывшему клубу.

«В течение последних дней я много думал о том, как мне выразить правильнее свои чувства. Невозможно описать, что я чувствовал, когда собирал вещи для переезда в Англию и опустошил свою полку в раздевалке.

Все сотрудники клуба были моей семьей – и физиотерапевты, и работники кухни. Я буду всегда благодарен «Аталанте». Спасибо Бергамо за это время.

Невероятные вечера в Лиге чемпионов, скандирования фанатов под окнами в гостинице, возвращение с выездных матчей... Спасибо моим товарищам по команде. Мы вошли в историю», - заявил Голлини у себя в профиле в «Инстаграме».

Напомним, что «Тоттенхэм» арендовал 26-летнего вратаря с опцией последующего выкупа.