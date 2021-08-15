Позиция президента «Тоттенхэма» Даниэля Леви в ситуации с форвардом команды Гарри Кейном не изменилась. Как сообщает The Telegraph, Леви не намерен расставаться с лидером команды, желающим сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна.

Напомним, что Гарри Кейн давал понять, что хочет сменить клуб ради возможности завоёвывать трофеи. Интерес к форварду проявляет «Манчестер Сити», что подтверждал Хосеп Гвардиола. При этом тренер «горожан» говорил, что в этом вопросе всё будет зависеть от «Тоттенхэма». Трансфер будет возможен только в случае желания лондонцев вступить в переговорный процесс.