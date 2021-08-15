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Англия. Премьер-лига

​Леви не намерен отпускать Кейна в «Манчестер Сити» слухи

15 Августа 2021 • 10:32 Комментировать (3)
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
5.30 3.90 1.65
Через 6 ч. 16 мин.
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Позиция президента «Тоттенхэма» Даниэля Леви в ситуации с форвардом команды Гарри Кейном не изменилась. Как сообщает The Telegraph, Леви не намерен расставаться с лидером команды, желающим сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна.

Напомним, что Гарри Кейн давал понять, что хочет сменить клуб ради возможности завоёвывать трофеи. Интерес к форварду проявляет «Манчестер Сити», что подтверждал Хосеп Гвардиола. При этом тренер «горожан» говорил, что в этом вопросе всё будет зависеть от «Тоттенхэма». Трансфер будет возможен только в случае желания лондонцев вступить в переговорный процесс.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Даниэль Леви Гарри Кейн Трансферы футбола - лето 2021
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Комментарии (3)
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Don sangre
15 Августа 2021 в 11:08
Зря... Это может быть ухудшить игру самого Кейна за шпор. С другой стороны есть контракт..
LMI
15 Августа 2021 в 11:01
Правильно, пускай себе будет второй Джерард. Хотя Стиви хоть что-то побеждал, например Лигу чемпионов. Но чемпионом Англии так и не стал (кстати по собственной оплошности)
Don sangre
15 Августа 2021 в 11:10
Стиви он по моему сам видел себя только в Ливерпуле... Хотя могу и ошибаться....
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