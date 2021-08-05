Грилиш: «Не мог отказаться от работы с Гвардиолой»

Новобранец «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал в беседе с клубным каналом, что заставило его принять предложение чемпионов Англии.

Новый «десятый номер» манчестерцев поведал, что заставило его попрощаться с клубными цветами «Астон Виллы»: «Я не мог отказаться от работы с Хосепом Гвардиолой, лучшим тренером в мире. У нас состоялся разговор, он прошёл в позитивном ключе. Мы много беседовали о позициях на поле.

Слышал в его адрес только хвалебные отзывы со стороны своих партнёров по сборной. Мне уже не терпится начать выступления в новом клубе. Надеюсь, этот опыт окажется для меня успешным».

Джек Грилиш заключил с «горожанами» контракт сроком на шесть лет. Поговаривают, это подписание обошлось чемпионами АПЛ в сто миллионов фунтов.