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Англия. Премьер-лига

Грилиш: «Не мог отказаться от работы с Гвардиолой»

05 Августа 2021 • 22:49 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
5.50 4.20 1.58
15.08 18:30
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Новобранец «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал в беседе с клубным каналом, что заставило его принять предложение чемпионов Англии.

Новый «десятый номер» манчестерцев поведал, что заставило его попрощаться с клубными цветами «Астон Виллы»: «Я не мог отказаться от работы с Хосепом Гвардиолой, лучшим тренером в мире. У нас состоялся разговор, он прошёл в позитивном ключе. Мы много беседовали о позициях на поле.

Слышал в его адрес только хвалебные отзывы со стороны своих партнёров по сборной. Мне уже не терпится начать выступления в новом клубе. Надеюсь, этот опыт окажется для меня успешным».

Джек Грилиш заключил с «горожанами» контракт сроком на шесть лет. Поговаривают, это подписание обошлось чемпионами АПЛ в сто миллионов фунтов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Джек Грилиш Астон Вилла
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