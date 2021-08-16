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Англия. Премьер-лига

Гвардиола высказался о неудачном старте «Манчестер Сити»

16 Августа 2021 • 09:26 Комментировать
Тоттенхэм
1:0
Манчестер Сити
окончен
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Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил перед журналистами после неудачного старта в чемпионате Англии. В первом туре Премьер-лиги «горожане» потерпели минимальное поражение от лондонского «Тоттенхэма» со счетом 0:1.

«Команда хорошо начала матч, однако затем начались проблемы с контролем мяча. Мы страдали из-за частых потерь. Очень жаль, что не смогли использовать имевшиеся моменты.

Это лишь старт сезона, но мы должны начинать побеждать. Впереди еще 37 матчей», - передает слова испанского коуча Sky Sports.

В следующем туре АПЛ подопечные Гвардиолы примут «Норвич». Встреча состоится 21 августа на стадионе «Этихад».

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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