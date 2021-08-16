Гвардиола высказался о неудачном старте «Манчестер Сити»

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола выступил перед журналистами после неудачного старта в чемпионате Англии. В первом туре Премьер-лиги «горожане» потерпели минимальное поражение от лондонского «Тоттенхэма» со счетом 0:1.

«Команда хорошо начала матч, однако затем начались проблемы с контролем мяча. Мы страдали из-за частых потерь. Очень жаль, что не смогли использовать имевшиеся моменты.

Это лишь старт сезона, но мы должны начинать побеждать. Впереди еще 37 матчей», - передает слова испанского коуча Sky Sports.

В следующем туре АПЛ подопечные Гвардиолы примут «Норвич». Встреча состоится 21 августа на стадионе «Этихад».