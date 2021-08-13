«Тоттенхэм» может подписать Пау Торреса

Защитник «Вильярреала» Пау Торрес может продолжить карьеру в «Тоттенхэме», передаёт The Times. Сообщается, что «шпоры» готовы предложить за испанца 65 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игроком также интересуется «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», однако сейчас именно «Тоттенхэм» является фаворитом в борьбе за футболиста. Пока неизвестно, согласился ли сам испанец продолжить свою карьеру в Лондоне.

Напомним, что Торрес является воспитанником «Вильярреала». Его контракт действует до середины 2024 года. В прошлом сезоне он вместе с испанским клубом стал победителем Лиги Европы.