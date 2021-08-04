Каррагер попросил Кейна вести себя уважительно в отношении «Тоттенхэма»

Известный в прошлом защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался по поводу ситуации вокруг нападающего лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейна, а также его возможного перехода в «Манчестер Сити».

«В том, что Кейн хочет перейти в «Сити», нет ничего такого, но метод, с помощью которого он пытается добиться перехода, волнителен. От некоторых игроков можно ожидать чего-то подобного, но Кейн – капитан сборной Англии», - сказал Джейми Каррагер в интервью The Telegraph.

Напомним, ранее стало известно, что Гарри Кейн больше не намерен тренироваться со своим текущим клубом.

Гарри Кейн в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром и лучшим ассистентом чемпионата Англии в составе «Тоттенхэма», забив 23 мяча и отдав 14 голевых передач.