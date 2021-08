В прошлом сезоне Ромеро провёл больше матчей в старте, чем любой из защитников «Тоттенхэма»

Английский «Тоттенхэм» официально представил своего нового центрального защитника Кристиана Ромеро. Бывший защитник «Аталанты» обошелся лондонцам в 50 миллионов евро, а болельщики уже с нетерпением ждут дебют аргентинца.

Не обошлось и без занимательной статистики, которой поделился Squawka Football. Оказывается, в прошедшем сезоне Кристиан Ромеро провел в итальянской команде больше поединков в основном составе, чем любой из центральных защитников «Тоттенхэма» во всех турнирах.

Скорее всего, именно кандидатура аргентинца должна прибавить стабильности в обороне «шпор». Напомним, что «Тоттенхэм» в предстоящем розыгрыше АПЛ будет тренировать Нуну Эшпириту Санту.

Cristian Romero started more league games (29) than any Tottenham Hotspur centre-back in 2020/21.



