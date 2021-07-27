«Тоттенхэм» улучшил предложение по Ромеро

Лондонский «Тоттенхэм» решительно настроен заполучить в свои ряды перед стартом нового сезона защитника «Аталанты» Кристиана Ромеро.

«Шпоры» продолжают погоню за 23-летним аргентинским футболистом «богини». После успешного оформления сделки по Бриану Хилю и продажи Эрика Ламелы северолондонцы готовы продолжить работу на трансферном рынке.

Как сообщает таблоид The Telegraph, «Тоттенхэм» улучшил своё предложение по футболисту обороны «Аталанты» Кристиану Ромеро. Представитель АПЛ готов заплатить за центрдефа 40 миллионов фунтов.

Предполагается, что в этот раз «оробичи» не удастся устоять перед искушением выгодно продать центрбэка.

В составе «Тоттенхэма» аргентинец, громко заявивший о себе на победном Копа Америка, должен будет заменить Тоби Алдервейрельда.