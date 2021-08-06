Кристиан Ромеро официально был представлен в качестве нового игрока лондонского «Тоттенхэма».

Аргентинский защитник перебрался из «Аталанты», а сумма трансфера составила около 50 миллионов евро плюс различные бонусы. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Отмечается, что ради перехода в клуб английской Премьер-лиги Ромеро отказался от варианта с «Барселоной».

В минувшем сезоне аргентинец провел за итальянскую команду 31 поединок, в которых забил 2 гола. «Аталанта» же сегодня огласила о подписании нового центрального защитника, коим стал Мерих Демирал из «Ювентуса».