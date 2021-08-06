Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 197 Комментарии
💡 Новая версия сайта Олимпиада: медали
Англия. Премьер-лига

Кристиан Ромеро – игрок «Тоттенхэма» официально

06 Августа 2021 • 21:20 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
5.50 4.30 1.58
15.08 18:30
1000 рублей бесплатная ставка

Кристиан Ромеро официально был представлен в качестве нового игрока лондонского «Тоттенхэма».

Аргентинский защитник перебрался из «Аталанты», а сумма трансфера составила около 50 миллионов евро плюс различные бонусы. Контракт рассчитан до лета 2026 года. Отмечается, что ради перехода в клуб английской Премьер-лиги Ромеро отказался от варианта с «Барселоной».

В минувшем сезоне аргентинец провел за итальянскую команду 31 поединок, в которых забил 2 гола. «Аталанта» же сегодня огласила о подписании нового центрального защитника, коим стал Мерих Демирал из «Ювентуса».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Аталанта Кристиан Ромеро Трансферы футбола - лето 2021 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2021
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Августа
21:20 · Англия. Премьер-лига
Кристиан Ромеро – игрок «Тоттенхэма» официально
20:49 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» и «Ливерпуль» интересуются полузащитником «Лилля»
20:23 · Англия. Премьер-лига
У Кейна есть возможность выкупить свой же контракт
20:22 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» опережает «Астон Виллу» в борьбе за Туанзебе
20:04 · Англия. Премьер-лига
Кейн: «Завтра я возвращаюсь в «Тоттенхэм»
19:45 · Англия. Премьер-лига
Сульшер: «После покупки Санчо и Варана любая покупка будет бонусом»
19:31 · Англия. Премьер-лига
​«Я никогда не отказывался тренироваться»: Кейн сделал важное заявление
18:49 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» хотят встретиться с окружением Месси слухи
18:45 · Англия. Премьер-лига
Грилиш: «Не считая Роналду и Месси, де Брёйне - лучший игрок мира»
17:11 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался о ситуации с Кейном
16:32 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Бернарду Силва хочет покинуть «Манчестер Сити»
16:26 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался о возможности перехода Месси в «Манчестер Сити»
15:19 · Англия. Премьер-лига
​«Астон Вилла» обменяет фанатам новые футболки с фамилией Грилиша 1
15:16 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк впервые появился в стартовом составе после травмы
14:49 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» отказался продать Уорда-Прауса за 30 миллионов евро
Все новости
Рекомендуем
 