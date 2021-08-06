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Италия. Серия А

​«Аталанта» выкупила Ромеро и подписала Демирала официально

06 Августа 2021 • 17:37 Комментировать (1)
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«Аталанта» сообщила о переходе в свои ряды защитника Мериха Демирала, который на протяжении двух последних лет выступал за «Ювентус».

В то же время на официальном сайте «Ювентуса» сообщается о том, что «Аталанта» реализовала опцию выкупа другого защитника – Кристиана Ромеро. После годичной аренды бергамаски приобрели аргентинца за 16 миллионов евро. Отмечается, что «Аталанта» будет выплачивать эту сумму на протяжении трёх лет.

Стоит сказать, что слухи активно связывают Кристиана Ромеро с возможным переходом в «Тоттенхэм».  

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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (1)
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FORZAYOU
06 Августа 2021 в 17:48
Мда...это штанга года
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