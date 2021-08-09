«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Рубина»

«Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным портала, «шпоры» уже вступили в переговоры с казанским клубом. Известно, что «Рубин» отпустит грузинского футболиста не менее, чем за 20 миллионов евро. Впрочем, никаких конкретных договоренностей о переходе достигнуто пока не было. У «Тоттенхэма» есть еще около трех недель до закрытия трансферного окна, чтобы закрыть сделку.

Хвича Кварацхелия в прошлом сезоне провел в составе «Рубина» 23 матча в чемпионате, забил четыре гола и отметился восемью результативными передачами. В текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги полузащитник успел отличиться одним мячом в трех играх.