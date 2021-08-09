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Англия. Премьер-лига

«Тоттенхэм» интересуется полузащитником «Рубина»

09 Августа 2021 • 21:45 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
5.40 4.15 1.60
15.08 18:30
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«Тоттенхэм» проявляет интерес к полузащитнику «Рубина» Хвиче Кварацхелии, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным портала, «шпоры» уже вступили в переговоры с казанским клубом. Известно, что «Рубин» отпустит грузинского футболиста не менее, чем за 20 миллионов евро. Впрочем, никаких конкретных договоренностей о переходе достигнуто пока не было. У «Тоттенхэма» есть еще около трех недель до закрытия трансферного окна, чтобы закрыть сделку.

Хвича Кварацхелия в прошлом сезоне провел в составе «Рубина» 23 матча в чемпионате, забил четыре гола и отметился восемью результативными передачами. В текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги полузащитник успел отличиться одним мячом в трех играх.

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Тоттенхэм Рубин Хвича Кварацхелия Трансферы футбола - лето 2021
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