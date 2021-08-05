Ромеро: «Я сделал свой выбор»

Защитник «Аталанты» Кристиан Ромеро подтвердил, что он будет выступать с нового сезона за лондонский «Тоттенхэм».

Аргентинский 23-летний стоппер бергамасков уже несколько недель пребывал в сфере интересов «шпор». И вот наконец-таки футболист пролил свет на происходящее, заявив о своём решении переехать в Англию.

«Хотелось бы поблагодарить «Аталанту» за всё, у вас будет ещё один преданный фанат в Лондоне.

«Тоттенхэм» с первого дня обозначил свой интерес ко мне, и теперь я должен буду расплатиться с ним на поле. Мне оказался симпатичен проект, который он строит.

Я сделал свой выбор. Год, проведённый в Бергамо, сильно помог мне. Но я должен продолжать расти», - констатировал Кристиан Ромеро.