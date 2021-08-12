«Манчестер Сити» предпримет последнюю попытку приобрести Кейна

Несмотря на все трудности в ходе переговоров, «Манчестер Сити» все же попытается договориться с «Тоттенхэмом» насчет трансфера Гарри Кейна. Напомним, что руководство «шпор» не желает отпускать своего лидера, отклонив уже несколько запросов.

Также сообщалось, что после подписания Джека Грилиша у «Сити» не осталось денег на английского форварда. Тем не менее, британское издание The Sun передаёт, что владельцы клуба из Манчестера готовит свое последнее предложение по Кейну. Теперь вместо 120 миллионов евро, действующий чемпион готов заплатить около 150 миллионов за основного форварда сборной Англии.

Отмечается, что «горожане» уверены в продажи нескольких своих игроков, что поможет им реализовать сделку и вписаться в правила финансового фейр-плей.