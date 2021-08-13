Английский «Тоттенхэм» ищет усиление в зону атаки, если вдруг из команды уйдёт Гарри Кейн, к которому активно проявляет интерес «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что «шпоры» сделали свой выбор в пользу футболиста «Фиорентины» Душана Влаховича.

Боссы лондонского клуба уже связались c агентом форварда Дарко Ристичем, который сообщил им, что «фиалки» готовы рассматривать предложение до 15 августа. Потом все запросы будут отклонены.

Текущее соглашение c Влаховичем действительно до конца июня 2023 года.

В прошлом сезоне сербский нападающий провёл в Серии A 37 матчей, где забил 21 мяч.