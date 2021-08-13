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Англия. Премьер-лига

«Тоттенхэм» связался с агентом Влаховича слухи

13 Августа 2021 • 23:47 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
5.50 4.10 1.60
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Английский «Тоттенхэм» ищет усиление в зону атаки, если вдруг из команды уйдёт Гарри Кейн, к которому активно проявляет интерес «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что «шпоры» сделали свой выбор в пользу футболиста «Фиорентины» Душана Влаховича.

Боссы лондонского клуба уже связались c агентом форварда Дарко Ристичем, который сообщил им, что «фиалки» готовы рассматривать предложение до 15 августа. Потом все запросы будут отклонены.

Текущее соглашение c Влаховичем действительно до конца июня 2023 года.

В прошлом сезоне сербский нападающий провёл в Серии A 37 матчей, где забил 21 мяч.


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Тоттенхэм Фиорентина Душан Влахович Трансферы футбола - лето 2021
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