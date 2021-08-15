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Англия. Премьер-лига

«Манчестер Сити» выставил рекордно дорогой стартовый состав. Стоимость игроков - 650 млн евро

15 Августа 2021 • 18:52 Комментировать
Тоттенхэм
0:0
Манчестер Сити
5.50 4.10 1.60
перерыв
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В центральном матче первого тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» играет против «Манчестер Сити». Лучшая команда прошлого сезона вышла в таком составе: Эдерсон - Жоау Канселу, Рубен Диаш, Натан Аке, Бенжамен Менди - Илкай Гюндоган, Фернандиньо, Джек Грилиш - Рияд Марез, Ферран Торрес, Рахим Стерлинг.

Как сообщает твиттер-аккаунт Football For All, суммарная стоимость вышедших на поле игроков «Манчестер Сити» составляет рекордные 650 млн евро. Таким образом, в среднем каждый игрок оценивается в почти 60 млн евро.

Добавим, что после стартовых 20 минут счет не открыт. У «Тоттенхэма» не играет Гарри Кейн.

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Манчестер Сити
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окончен Ньюкасл 2:4 Вест Хэм 3.25 3.45 2.2
Идет 45 минута Тоттенхэм 0:0 Манчестер Сити 5.5 4.1 1.6
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