«Манчестер Сити» выставил рекордно дорогой стартовый состав. Стоимость игроков - 650 млн евро

В центральном матче первого тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» играет против «Манчестер Сити». Лучшая команда прошлого сезона вышла в таком составе: Эдерсон - Жоау Канселу, Рубен Диаш, Натан Аке, Бенжамен Менди - Илкай Гюндоган, Фернандиньо, Джек Грилиш - Рияд Марез, Ферран Торрес, Рахим Стерлинг.

Как сообщает твиттер-аккаунт Football For All, суммарная стоимость вышедших на поле игроков «Манчестер Сити» составляет рекордные 650 млн евро. Таким образом, в среднем каждый игрок оценивается в почти 60 млн евро.

Добавим, что после стартовых 20 минут счет не открыт. У «Тоттенхэма» не играет Гарри Кейн.