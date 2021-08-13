«Тоттенхэм» намерен увеличить предложение по Дамсгору

Полузащитник «Сампдории» Миккель Дамсгор может продолжить карьеру в чемпионате Англии, передаёт La Reppublica. Сообщается, что «Тоттенхэм» намерен возобновить свой интерес к датчанину.

На игрока также претендуют «Наполи», «Астон Вилла» и «Лидс», однако именно «Тоттенхэм» является фаворитом в борьбе за футболиста. Президент «Сампдории» намерен получить за датчанина минимум 30 миллионов евро и «шпоры» могут заплатить эту сумму.

Напомним, что Дамсгор перешёл в «Сампдорию» из «Нордшеллана» в 2020 году за 6,75 миллионов евро. Его контракт с итальянским клубом действует середины 2024 года.