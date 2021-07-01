Главный трансфер этого лета уже состоялся: Что будет дальше в Дортмунде

Джейдон Санчо возвращается в Манчестер. Дортмундская «Боруссия» объявила, что англичанину осталось пройти медосмотр перед трансфером в «Манчестер Юнайтед». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом переходе.

«Манчестер Юнайтед» давно охотился за Джейдоном Санчо. Ещё прошлым летом «красные дьяволы» хотели заполучить английского вингера, но «Боруссия» отказала в трансфере. Санчо хандрил, но потом набрал форму, провёл хороший сезон и убедил «МЮ» в своей необходимости.

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Логика английского клуба понятна. «МЮ» нужен был игрок в атакующую линию на правый фланг, и Санчо выглядит идеальной кандидатурой. Он уже силён, при этом ему всего 21 год. К тому же Санчо, как кажется, не понадобится адаптация. Он мало того что англичанин, так ещё и выступал уже в Манчестере, правда, за «Сити».

Санчо был едва ли не главной целью Оле-Гуннара Сульшера, и он его получил. Главное, чтобы норвежский тренер развивал талант Санчо, ведь всем известно, что этот наставник часто ставит футбол оборонительного толка. Хотя скоростной англичанин даже в этом варианте может помогать в контратаках.

С другой стороны, Санчо – это возможность для «МЮ» стать качественно лучше. У Сульшера будет не просто больше вариантов, а больше именно сильных футболистов. Санчо в качестве варианта лучше, чем Джеймс или Мата.

Правда, пока у «МЮ» не слишком складывается с футболистами из Дортмунда. Синдзи Кагава и Генрих Мхитарян не показали в Англии футбол, который демонстрировали в Германии. Посмотрим, что будет с Санчо.

В целом и действия «Боруссии» понятны. Дортмундцы живут продажами футболистов, и сделка по Санчо – это успех «шмелей». «Боруссия» купила его примерно за 8 миллионов евро, а теперь продаёт в десять раз дороже. Дортмундцы понимают, что не способны удерживать своих лидеров, так что продавать их на пике стоимости – это лучшее решение.

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Кроме того, в «Боруссии» уже выстроена система, при которой на смену лидерам приходят новые молодые футболисты. Например, на той же позиции действует 19-летний Ансгар Кнауфф, который может получить свой шанс. Но и без него у дортмундцев есть варианты. Да и наверняка теперь «Боруссия» кого-то приобретёт.

Скорее теперь интересно будущее Эрлинга Холанна. Вряд ли «Боруссия» хочет за одно лето потерять двоих своих лидеров. К тому же после продажи Санчо у «шмелей» точно нет недостатка в финансах. Вполне вероятно, что трансфер англичанина приведёт к тому, что норвежец задержится в Дортмунде ещё на один сезон как минимум.

Андрей Центров