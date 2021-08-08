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Англия. Премьер-лига

Стерлинг дал «Тоттенхэму» понять, что не заинтересован в переходе в клуб

08 Августа 2021 • 23:09 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
5.50 4.15 1.60
15.08 18:30
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Английский полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг находится в раздумьях относительно своего будущего. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, несмотря на то, что игрок несчастлив в составе «горожан», он не рассматривает вариант с переходом в «Тоттенхэм». Ранее сообщалось, что Рахим Стерлинг может стать частью сделки по нападающему «шпор» Гарри Кейну.

В прошлом сезоне англичанин провел за «Манчестер Сити» 49 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 14 мячей и 12 голевых передач. Контракт футболиста с клубом действенен до 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Рахим Стерлинг Гарри Кейн Трансферы футбола - лето 2021
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