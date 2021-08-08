Стерлинг дал «Тоттенхэму» понять, что не заинтересован в переходе в клуб

Английский полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг находится в раздумьях относительно своего будущего. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным источника, несмотря на то, что игрок несчастлив в составе «горожан», он не рассматривает вариант с переходом в «Тоттенхэм». Ранее сообщалось, что Рахим Стерлинг может стать частью сделки по нападающему «шпор» Гарри Кейну.

В прошлом сезоне англичанин провел за «Манчестер Сити» 49 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 14 мячей и 12 голевых передач. Контракт футболиста с клубом действенен до 2023 года.