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Англия. Премьер-лига

«Манчестер Сити» рискует потерять Гюндогана

16 Августа 2021 • 10:30 Комментировать
Тоттенхэм
1:0
Манчестер Сити
окончен
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Один из ведущих игроков средней линии «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган получил повреждение во вчерашнем поединке стартового тура чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэма» (0:1).

Согласно сведениям 101greatgoals, немецкий полузащитник травмировал плечо. Ожидается, что сегодня, 16 августа, хавбек пройдет медицинское обследование, по результатам которого будет определена степень серьезности повреждения.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Илкай принял участие в 28 поединках, записав на свой счет 13 забитых мячей и две результативные передачи. Его контракт с «горожанами» рассчитан до середины 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Илкай Гюндоган
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