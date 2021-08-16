«Манчестер Сити» рискует потерять Гюндогана

Один из ведущих игроков средней линии «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган получил повреждение во вчерашнем поединке стартового тура чемпионата Англии против лондонского «Тоттенхэма» (0:1).

Согласно сведениям 101greatgoals, немецкий полузащитник травмировал плечо. Ожидается, что сегодня, 16 августа, хавбек пройдет медицинское обследование, по результатам которого будет определена степень серьезности повреждения.

В прошлом сезоне Премьер-лиги Илкай принял участие в 28 поединках, записав на свой счет 13 забитых мячей и две результативные передачи. Его контракт с «горожанами» рассчитан до середины 2023 года.