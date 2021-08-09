«Челси» и «РБ Лейпциг» претендуют на Захаряна

Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян попал в сферу интересов «Челси» и «РБ Лейпцига», пишет «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что сумма отступных в контракте игрока равняется 12 миллионам евро. Изначально желание приобрести 18-летнего футболиста изъявлял только немецкий «РБ Лейпциг», известный своим пристрастием к молодым исполнителям. Теперь к Захаряну присматривается и лондонский «Челси».

Полузащитник впечатлил своей игрой еще в прошлом сезоне, в 13 матчах чемпионата России забив три мяча и сделав пять голевых передач. Яркую игру он продолжает показывать и в текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги - за три прошедших тура Арсен Захарян уже имеет в активе гол и результативный пас.