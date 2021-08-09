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Англия. Премьер-лига

«Челси» и «РБ Лейпциг» претендуют на Захаряна

09 Августа 2021 • 22:01 Комментировать
Тоттенхэм
...
Манчестер Сити
5.40 4.15 1.60
15.08 18:30
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Полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян попал в сферу интересов «Челси» и «РБ Лейпцига», пишет «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что сумма отступных в контракте игрока равняется 12 миллионам евро. Изначально желание приобрести 18-летнего футболиста изъявлял только немецкий «РБ Лейпциг», известный своим пристрастием к молодым исполнителям. Теперь к Захаряну присматривается и лондонский «Челси».

Полузащитник впечатлил своей игрой еще в прошлом сезоне, в 13 матчах чемпионата России забив три мяча и сделав пять голевых передач. Яркую игру он продолжает показывать и в текущем розыгрыше Российской Премьер-лиги - за три прошедших тура Арсен Захарян уже имеет в активе гол и результативный пас.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Динамо Москва РБ Лейпциг Арсен Захарян Трансферы футбола - лето 2021
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