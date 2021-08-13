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Англия. Премьер-лига

​Гвардиола отказался давать новые комментарии по поводу Кейна

13 Августа 2021 • 17:47 Комментировать
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На прошлой неделе Хосеп Гвардиола заявил, что «Манчестер Сити» хочет подписать Гарри Кейна, но всё зависит от «Тоттенхэма». На пресс-конференции перед очным матчем команд в первом туре Премьер-лиги Гвардиола отказался давать новые комментарии по этому вопросу.

«Кейн является футболистом «Тоттенхэма», и я не собираюсь говорить о нём. В прошлый раз я сделал исключение, хотя обычно я не говорю о трансферах», - рассказал Гвардиола журналистам.

«Игра без нападающих? Мы играли с Агуэро, и он играл важную роль. Жезус тоже является хорошим нападающим. Иногда мы можем использовать другой подход, но намерение у нас всегда одинаковое – контролировать игру и забивать как можно больше. Это не зависит от того, играем мы с нападающим или без него», - отметил тренер.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Гарри Кейн
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