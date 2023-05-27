«Краснодар» не забил в РПЛ впервые с 30 октября

В субботу вечером «Краснодар» принимал дома ЦСКА в рамках 29 тура РПЛ. Встреча команд-участниц грядущего Суперфинала Кубка России завершилась нулевой ничьей.

Примечательно, что на этом матче прервалась результативная серия «Краснодара» в РПЛ, которая продолжалась с 30 октября прошлого года. Она насчитывала 13 игр подряд и стартовала с домашнего поражения от «Зенита» (0:1) в рамках 15 тура Премьер-лиги.

В финальном, 30-м туре чемпионата России подопечные Владимира Ивича сыграют на выезде с ещё одним клубом верхней половины турнирной таблицы – грозненским «Ахматом». Подробности «репетиции» Суперфинала Кубка России читайте в нашей заметке.