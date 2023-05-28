Карапузов отметился голевым действием в пятом матче подряд

Воскресным вечером «Ростов» принимал дома «Ахмат» и одержал победу – 3:2. Полузащитник грозненцев Владислав Карапузов вновь отметился голевым действием – на его счету второй гол своей команды.

Любопытно, что россиянин не уходит с поля без голевого действия уже на протяжении пять матчей подряд. Всего в них у него два забитых гола и три голевых передачи.

Отметим, с 2009 года из футболистов «Ахмата» столь длинную серию матчей с результативными действиями демонстрировал только бразилец Раванелли - в 2019 году он оформлял голевые действия на протяжении шести игр кряду.

Неделей ранее Карапузов забил первый гол в РПЛ, на это ему потребовалось 69 матчей.