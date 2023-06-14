Мостовой: «При Ивиче «Краснодар» заиграл совершенно по-другому»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой поделился мнением о работе главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича.

Напомним, сербский специалист возглавил «быков» в январе нынешнего года, сменив на этом посту Александра Сторожука. Мостовой назвал Ивича хорошим тренером, под руководством которого «Краснодар» сможет добиться прогресса.

«Когда он приходил, то его особо никто не знал, но сейчас мы видим, что он преобразил «Краснодар». При нём команда совершенно по-другому заиграла. Уверен, в следующем сезоне они будут бороться за медали, но сейчас «Краснодару» главное сделать правильные трансферы», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В минувшем розыгрыше РПЛ «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице. Также «быки» сумели дойти до суперфинала Кубка России.