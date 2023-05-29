В «Ахмате» сообщили, когда Садулаев вернётся в строй

В средине мая полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев перенёс операцию. 23-летнему футболисту понадобилось хирургическое вмешательство после полученной серьёзной травмы колена в виде разрыва крестообразной связки. Ахмед Айдамиров, занимающий должность генерального директора грозненского клуба, дал комментарий по поводу состояния Садулаева.

«У Лечи тяжёлая травма, но игрок чувствует себя хорошо. В дальнейшем всё зависит от восстановления. Сроки известны - шесть месяцев, поэтому будем ждать Садулаева на поле в октябре–ноябре уже следующего сезона», - сказал Айдамиров, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

Перед последним туром чемпионата России «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице. Грозненцам осталось провести один матч – против «Краснодара» на своём поле. Игра пройдёт в субботу, 3 июня.