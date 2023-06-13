Агент: «Ахмат» не хочет отпускать Тодоровича»

Горан Попов, агент защитника «Ахмата» Дарко Тодоровича, сообщил, что 26-летний босниец не покинет грозненский клуб нынешним летом.

Агент отметил, что несмотря на имеющийся интерес к Тодоровичу со стороны других клубов, «Ахмат» намерен сохранить футболиста в команде и отпустит его лишь в том случае, если поступит крайне выгодное предложение.

«Ахмат» не хочет отпускать Тодоровича, он им нужен. Вариант с уходом реален только в том случае, если речь пойдёт об очень хорошем трансфере с приличной суммой», — цитирует Попова «РБ Спорт».

За «Ахмат» Тодорович выступает с лета прошлого года. В минувшем сезоне защитник провёл 15 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает боснийца в 900 тысяч евро.