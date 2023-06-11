Агент: «Ахмат» отпустил Янку»

Траян Гергишан, агент румынского нападающего Габриэля Янку, сообщил, что 29-летний футболист покинул «Ахмат» бесплатно и подписал двухлетний контракт с клубом «Херманнштадт».

«Янку подписал двухлетний контракт с румынским «Херманнштадтом». Идёт ли речь о выкупе? Нет. «Ахмат» отпустил Габриэля», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Янку выступал за «Ахмат» с января 2021 года. В общей сложности в составе грозненского клуба футболист провёл 14 матчей и забил в них два гола.

По итогам прошедшего розыгрыша РПЛ «Ахмат» занял пятое место в турнирной таблице, набрав 50 очков в 30 проведённых матчах.