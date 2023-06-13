Полузащитник «Краснодара» Кривцов восстановится от травмы к началу сборов

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов восстановится от травмы к началу предсезонных сборов.

Напомним, в конце апреля 20-летний футболист повредил мениск.

«Восстановление Никиты идёт хорошо, он уже приступил к работе на поле. Впереди небольшой отпуск, к началу сборов он будет готов», — приводит слова источника, близкого к футболисту, «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Кривцов провёл за «Краснодар» 27 матчей, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. По итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «быки» заняли шестое место в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 турах.