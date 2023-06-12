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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Конате считает, что возможное продление контракта с «Ахматом» может негативно сказаться на мотивации футболиста

12 Июня 2023 • 16:00 Комментировать
Ахмат
2:2
Краснодар
окончен

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, отреагировал на желание грозненского клуба продлить контракт с 25-летним футболистом.

Селюк признался, что пока о возможном продлении соглашения ему ничего неизвестно. При этом агент выразил мнение, что если Конате продолжит выступать за «Ахмат», то рискует потерять мотивацию.

«Это очень хорошо, что «Ахмату» нравится Конате. Но ситуация в целом с футболистами такова: чтобы игрок был мотивирован, ему надо по ступенькам идти вверх. Когда он находится в команде уже больше двух лет, у него нет большой мотивации», — цитирует Селюка «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Конате интересен французским и бельгийским клубам. Действующий контракт футболиста с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 1,5 миллиона евро.

Напомним, Конате защищает цвета «Ахмата» с лета 2021 года. В минувшем сезоне нападающий провёл в футболке грозненской команды 28 матчей, забил 13 голов и отдал одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк мохамед конате Ахмат
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