Червиченко: «Не думаю, что Сперцян — ключевой игрок «Краснодара»

Бывший руководитель столичного «Спартака» Андрей Червиченко высказался о уровне полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Я не думаю, что Сперцян — ключевой игрок «Краснодара». Тем более, он не футбольный россиянин, а армянин. Ну, пусть идет с богом и развивается дальше. А на эти деньги «Краснодар» сможет купить не менее интересного и полезного игрока», — заявил экс-владелец «красно-белых», чьи слова приводит «Матч ТВ». Также Червиченко выразил мнение, что Эдуарду будет тяжело закрепиться в «Аяксе» после возможного перехода, поскольку игрок будет испытывать бытовые и игровые сложности.

Напомним, что Эдуард Сперцян является воспитанником академии «Краснодара», проведя за первую команду 74 матча и забив 22 гола. По итогам прошедшего сезона игрок сборной Армении был признан лучшим полузащитником Российской премьер-лиги.