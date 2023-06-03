«Ахмат» повторил свой лучший результат в РПЛ

В заключительном туре российского чемпионата грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром», матч закончился со счетом 2:2. Тем не менее, даже несмотря на ничью, «Ахмат» смог остаться на пятом месте в итоговой таблице российского чемпионата, и это стало повторением лучшего результата в истории грозненского клуба.

Ранее он закончил пятым сезон 2016/2017, но тогда команда собрала за весь чемпионат 48 очков, а сейчас - 50, полтинник, и это стало новым рекордом турнира в сезоне из тридцати матчей.

«Краснодар» закончил год шестым в РПЛ - на одну строчку ниже грозненского клуба.