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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Ахмат» повторил свой лучший результат в РПЛ

03 Июня 2023 • 19:36 Комментировать
Ахмат
2:2
Краснодар
окончен

В заключительном туре российского чемпионата грозненский «Ахмат» сыграл вничью с «Краснодаром», матч закончился со счетом 2:2. Тем не менее, даже несмотря на ничью, «Ахмат» смог остаться на пятом месте в итоговой таблице российского чемпионата, и это стало повторением лучшего результата в истории грозненского клуба.

Ранее он закончил пятым сезон 2016/2017, но тогда команда собрала за весь чемпионат 48 очков, а сейчас - 50, полтинник, и это стало новым рекордом турнира в сезоне из тридцати матчей.

«Краснодар» закончил год шестым в РПЛ - на одну строчку ниже грозненского клуба. 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Ахмат
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