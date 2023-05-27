Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Краснодара» Рамирес: «Честно, я хотел бы вернуться домой»

27 Мая 2023 • 22:33 Комментировать
Ахмат
...
Краснодар
03.06 17:00

Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес после матча с ЦСКА (0:0) признался, что очень хотел бы уехать из России и вернуться домой.

«Честно, я хотел бы вернуться домой. Думаю, это мой последний сезон здесь. Сделаем с семьёй всё, чтобы уехать», - цитирует Рамиреса «Матч ТВ».

Напомним, что этот эквадорский легионер – один из старожилов сегодняшнего «Краснодара», он выступает за южан ещё с 2017 года.

В текущем сезоне на счету 28-летнего игрока 37 матчей за «быков» в РПЛ и Кубке России, в которых он отметился двумя голами и пятью ассистами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АХМАТ КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Торпедо Москва Торпедо Москва
Оренбург Оренбург
1
3
3.60 4.00 1.94
Видео
Окончен
Краснодар Краснодар
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
0
2.95 3.70 2.32
Видео
Окончен
Сочи Сочи
Зенит Зенит
1
1
3.05 3.80 2.23
Видео
28.05.23 в 14:00
Спартак Москва Спартак Москва
Пари НН Пари НН
1.38 5.20 8.20
Видео
28.05.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.65 3.60 2.65
Видео
28.05.23 в 16:30
Факел Факел
Крылья Советов Крылья Советов
2.65 3.45 2.65
Видео
28.05.23 в 19:00
Ростов Ростов
Ахмат Ахмат
2.12 3.75 3.35
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Мая
22:49 · Россия. Премьер-лига
Чанов: «ЦСКА необходим лидер в атаке»
22:33 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Краснодара» Рамирес: «Честно, я хотел бы вернуться домой»
22:21 · Россия. Премьер-лига
Стоимость всех игроков клуба «Лутон Таун» едва превышает стоимость состава «Крыльев Советов»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Мостовой уверен, что «Спартаку» с «Пари НН» будет трудно
21:43 · Россия. Премьер-лига
Федотов признал наличие проблем с игрой
21:42 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, почему игрок «Сочи» Заика не смог снять обручальное кольцо
21:39 · Россия. Премьер-лига
Агент полузащитника «Локомотива» Карпукаса сообщил о переговорах по новому контракту
21:39 · Россия. Премьер-лига
Ивич: «Мы играли лучше до момента, когда потеряли одного игрока»
21:34 · Россия. Премьер-лига
Агкацев: «Я доволен парнями, как они играли, как они отдавались полностью»
21:33 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА не пропустил в 11 матчах сезона в РПЛ, это второй результат лиги
21:29 · Россия. Премьер-лига
Александр Рязанцев высказался о возможном возвращении в «Рубин»
21:27 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Немножко не хватило для победы, к сожалению»
21:26 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» не забил в РПЛ впервые с 30 октября
21:22 · Россия. Премьер-лига
Хохлов: «Завершение - вот над чем нужно больше всего работать»
21:18 · Россия. Премьер-лига
Юсупов – на втором месте среди лучших бомбардиров «Сочи» в РПЛ
Все новости
Рекомендуем