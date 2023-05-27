Защитник «Краснодара» Рамирес: «Честно, я хотел бы вернуться домой»

Эквадорский защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес после матча с ЦСКА (0:0) признался, что очень хотел бы уехать из России и вернуться домой.

«Честно, я хотел бы вернуться домой. Думаю, это мой последний сезон здесь. Сделаем с семьёй всё, чтобы уехать», - цитирует Рамиреса «Матч ТВ».

Напомним, что этот эквадорский легионер – один из старожилов сегодняшнего «Краснодара», он выступает за южан ещё с 2017 года.

В текущем сезоне на счету 28-летнего игрока 37 матчей за «быков» в РПЛ и Кубке России, в которых он отметился двумя голами и пятью ассистами.