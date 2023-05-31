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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Ахмат» блестяще играет весной, Ташуев провёл великолепную работу»

31 Мая 2023 • 13:17 Комментировать
Ахмат
...
Краснодар
03.06 17:00

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился мнением об игре «Ахмата» в весенней части сезона.

Тарханов считает, что игра грозненцев преобразилась благодаря великолепной работе наставника команды Сергея Ташуева. По мнению эксперта, рулевой «Ахмата» — один из лучших тренеров весны в РПЛ.

«Ахмат» просто блестяще играет весной, Ташуев провёл великолепную работу с командой. У «Ахмата» есть игра, понятный стиль. По игре они способны конкурировать с топ-клубами России», — цитирует Тарханова «РБ Спорт»

После 29 туров РПЛ «Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Свой ближайший матч грозненцы проведут 3 июня против «Краснодара». Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Сергей Ташуев Ахмат
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