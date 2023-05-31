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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Защитник «Краснодара» Алонсо обсудит своё будущее после Суперфинала Кубка России

31 Мая 2023 • 11:38 Комментировать
Ахмат
...
Краснодар
03.06 17:00

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо может покинуть клуб ближайшим летом.

По информации «РБ Спорт», «Краснодар» хочет сохранить 30-летнего парагвайца и обсудит с ним этот вопрос после Суперфинала Кубка России с ЦСКА, который состоится 11 июня. Отмечается, что в услугах Алонсо заинтересованы бразильские клубы, однако конкретных предложений «Краснодару» по футболисту пока не поступало.

Действующий контракт Алонсо с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «быков» 17 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Парагвая в 7 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Хуниор Алонсо
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АХМАТ КРАСНОДАР
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