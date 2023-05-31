Защитник «Краснодара» Алонсо обсудит своё будущее после Суперфинала Кубка России

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо может покинуть клуб ближайшим летом.

По информации «РБ Спорт», «Краснодар» хочет сохранить 30-летнего парагвайца и обсудит с ним этот вопрос после Суперфинала Кубка России с ЦСКА, который состоится 11 июня. Отмечается, что в услугах Алонсо заинтересованы бразильские клубы, однако конкретных предложений «Краснодару» по футболисту пока не поступало.

Действующий контракт Алонсо с «Краснодаром» рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне защитник провёл в составе «быков» 17 матчей и забил один гол. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Парагвая в 7 миллионов евро.