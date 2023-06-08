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Агент Опарина сообщил, что вратарь не собирается уходить из «Ахмата»

08 Июня 2023 • 14:05 Комментировать
Ахмат
2:2
Краснодар
окончен

Андрей Талаев, агент вратаря «Ахмата» Михаила Опарина, высказался о будущем своего клиента.

Напомним, контракт 30-летнего футболиста с грозненским клубом рассчитан до лета 2024 года. По словам агента, Опарин не планирует уходить из «Ахмата» этим летом, несмотря на имеющийся интерес со стороны других клубов.

«Ему всё нравится. Понятно, что хочется играть, но он всё прекрасно понимает. Будет работать, доказывать и ждать шанс», — приводит слова Талаева «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Опарин провёл за «Ахмат» пять матчей, в которых пропустил девять голов. Портал Transfermarkt оценивает вратаря в 400 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Михаил Опарин Ахмат Андрей Талаев
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