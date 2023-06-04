Агент: «К Богосавацу есть интерес от клубов из Греции и Турции»

Младен Ратковица, агент защитника «Ахмата» Мирослава Богосаваца, рассказал об интересе зарубежных клубов к своему клиенту.

По словам агента, «Ахмат» намерен хорошо заработать на продаже Богосаваца, который провёл отличный сезон.

«Богосавац отлично играл в прошедшем чемпионате, возможно, это его лучший сезон в карьере. Для официальных предложений пока рано, но мы разговариваем с несколькими зарубежными клубами, есть интерес от топ-клубов из Греции и Турции», — цитирует Ратковицу «РБ Спорт».

Действующий контракт Богосаваца с «Ахматом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает сербского футболиста в 3 миллиона евро.

В прошедшем сезоне защитник провёл за «Ахмат» 29 матчей, отметившись в них пятью результативными передачами.