Евгений Калешин назвал причину, по которой не сможет возглавить «Краснодар»

Наставник тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин назвал причину, по которой он не сможет возглавить «Краснодар».

«Наверное, это невозможно. По одной простой причине — я тренировал «Кубань». У «Краснодара» уже сложилась критическая масса болельщиков, своя культура. У них есть определенные требования к тем, кто приходит», — считает специалист, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его мнению, переход в «Краснодар» станет плевком в сторону всех болельщиков «Кубани». Также специалист рассказал, что прежде работал в структуре «быков» из-за ненадобности для руководства «Кубани».

Напомним, что Евгений Калешин провёл 68 матчей в футболке «Краснодара» в период с 2009 по 2010 год, являясь позже старшим тренером дубля «быков» на протяжении сезона 2014/2015. В нынешнем сезоне во главе «Акрона» воспитанник «Кубани» стал финалистом Пути регионов Кубка России.

