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Евгений Калешин назвал причину, по которой не сможет возглавить «Краснодар»

08 Июня 2023 • 12:44 Комментировать
Ахмат
2:2
Краснодар
окончен

Наставник тольяттинского «Акрона» Евгений Калешин назвал причину, по которой он не сможет возглавить «Краснодар».

«Наверное, это невозможно. По одной простой причине — я тренировал «Кубань». У «Краснодара» уже сложилась критическая масса болельщиков, своя культура. У них есть определенные требования к тем, кто приходит», — считает специалист, чьи слова приводит «Спорт-Экспресс».

По его мнению, переход в «Краснодар» станет плевком в сторону всех болельщиков «Кубани». Также специалист рассказал, что прежде работал в структуре «быков» из-за ненадобности для руководства «Кубани».

Напомним, что Евгений Калешин провёл 68 матчей в футболке «Краснодара» в период с 2009 по 2010 год, являясь позже старшим тренером дубля «быков» на протяжении сезона 2014/2015. В нынешнем сезоне во главе «Акрона» воспитанник «Кубани» стал финалистом Пути регионов Кубка России.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Кубань Краснодар Евгений Калешин Акрон
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