Агент Селюк: По Конате есть предложения, в том числе, и из России

Агент нападающего грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате, Дмитрий Селюк, рассказал о будущем своего клиента.

Агент отметил, что у форварда есть конкретные предложения, в том числе, и из России.

«Ахмат» будет смотреть, решать. Конате на сегодня — один из трех лучших лучших нападающих вместе с Кордобой и Дзюбой», - заявил Селюк в разговоре с «РБ Спорт».

Контракт Конате с грозненским клубом рассчитан до 3- июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,5 миллиона евро.

В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 28 играх во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и одной результативной передачей партнерам по команде.