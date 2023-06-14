«Краснодар» намерен подписать нового центрального защитника

«Краснодар» активно занят поисками нового центрального защитника.

По информации «РБ Спорт», «Краснодар» ищет усиление среди игроков из Южной Америки. Также отмечается, что руководство клуба может обратить внимание и на балканский рынок.

Напомним, что ранее парагвайский защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо анонсировал свой уход из российского клуба. Цвета «быков» 30-летний футболист защищает с начала 2022 года.

По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице, набрав 48 очков в 30 проведённых матчах. Также южане сумели дойти до суперфинала Кубка России, где уступили ЦСКА (1:1, 5:6 — пен).