Шалимов – об Агкацеве: «Играет в основе второй тур подряд и играет хорошо»

Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился мнением о втором голкипере «быков», молодом Станиславе Агкацеве. Он играет в основном составе команды уже второй тур кряду.

«Второй тур подряд играет Агкацев, и играет хорошо. Перемены логичны: Матвей не очень удачно отыграл последние матчи, сказывается и личная история, появившаяся в прессе», - цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, что в 28-м и 29-м турах РПЛ «Краснодар» разгромил «Ростов» (3:0) и сыграл в нулевую ничью с ЦСКА. Оба матча 21-летний вратарь отстоял «на ноль».

Ранее игру Агкацева в воротах «быков» оценил Валерий Гладилин.