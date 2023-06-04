Агент Селюк: «По игре Гбамбле очень похож на Хвичу, в будущем он станет звездой РПЛ»

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Нене Гбамбле, высказался об игре ивуарийского футболиста.

Селюк выразил уверенность в том, что со временем Гбамбле сможет стать звездой РПЛ. Агент сравнил вингера с экс-игроком «Рубина», а ныне нападающим «Наполи» Хвичей Кварацхелией.

«Нене — яркий футболист, который уже сейчас привлёк к себе внимание. Я уверен, что в будущем он станет звездой РПЛ. По игре Гбамбле очень похож на Хвичу. Он точно не покинет «Ахмат» этим летом», — приводит слова Селюка «РБ Спорт».

Напомним, Гбамбле перешёл в «Ахмат» прошлой зимой из словенского клуба «Целе». В футболке грозненской команды 21-летний футболист успел провести пять матчей и забить один гол.