Минасян: «Думаю, Сперцяну стоит перейти в «Аякс»

Бывший главный тренер сборной Армении Вардан Минасян высказался о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Аякс».

Ранее сообщалось, что «Аякс» сделал официальное предложение «Краснодару» о покупке 23-летнего футболиста. По мнению Минасяна, в нидерландском клубе Сперцян сможет развить свой большой потенциал.

«Думаю, Эдуарду стоит перейти в «Аякс». Это команда, которая регулярно играет в еврокубках, там он будет прогрессировать и расти. «Аякс» может стать хорошим трамплином для Сперцяна», — приводит слова Минасяна «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 41 матч, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 9 миллионов евро.