Защитник «Краснодара» - об Агкацеве: «Стас просто топ!»

Игрок обороны «Краснодара» Сергей Волков оценил игру второго голкипера «быков» Станислава Агкацева. Напомним, что молодой футболист в последних двух матчах чемпионата России заменяет основного голкипера клуба Матвея Сафонова – ему тренерский штаб дал отдохнуть перед решающими играми сезона, включая Суперфинал Кубка России.

«Стас — просто топ, он много раз выручил нас в последних двух играх. Здорово играл ногами, сохранил ворота на замке. Все здорово у него получилось», - признался Волков «РБ Спорт».

21-летний вратарь провёл в текущем сезоне всего лишь семь матчей за основную команду в официальных турнирах, пропустив пять раз. Однако в четырёх играх он оставил ворота сухими.

Шалимов – об Агкацеве: «Играет в основе второй тур подряд и играет хорошо»