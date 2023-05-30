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Защитник «Краснодара» - об Агкацеве: «Стас просто топ!»

30 Мая 2023 • 22:45 Комментировать
Ахмат
...
Краснодар
03.06 17:00

Игрок обороны «Краснодара» Сергей Волков оценил игру второго голкипера «быков» Станислава Агкацева. Напомним, что молодой футболист в последних двух матчах чемпионата России заменяет основного голкипера клуба Матвея Сафонова – ему тренерский штаб дал отдохнуть перед решающими играми сезона, включая Суперфинал Кубка России.

«Стас — просто топ, он много раз выручил нас в последних двух играх. Здорово играл ногами, сохранил ворота на замке. Все здорово у него получилось», - признался Волков «РБ Спорт».

21-летний вратарь провёл в текущем сезоне всего лишь семь матчей за основную команду в официальных турнирах, пропустив пять раз. Однако в четырёх играх он оставил ворота сухими.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Волков Станислав Агкацев
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АХМАТ КРАСНОДАР
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