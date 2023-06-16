Мостовой: «Если у Сперцяна есть предложение от «Аякса» — нужно бежать отсюда»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о перспективах полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в Европе.

Ранее сообщалось, что «Аякс» уже сделал официальное предложение о покупке 23-летнего футболиста. По мнению Мостового, Сперцяну стоит попробовать свои силы в Европе.

«Если у него есть предложение от «Аякса» или кого-либо ещё — нужно бежать отсюда. Сперцян, безусловно, талантливый футболист, думаю, у него всё получится в Европе. Но там высокий уровень конкуренции, к этому нужно быть готовым», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 41 матч, забил 14 голов и отдал 14 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 12 миллионов евро.